الدبور – برميل البحرين وجد الحل أخيرا لأزمة قطر مع حلف الحصار الشيطاني، وهو أن تتحول دولة قطر إلى دولة تشبه مملكة البحرين العظمى.

“و من على منبر سعودي” طبعا، شن وزير خارجية البحرين البرميل خالد بن أحمد، هجوما عنيفا على قطر وأميرها تزامنا مع الضربة الموجعة التي وجهتها قطر لدول الحصار أمس، السبت، بحظر تداول منتجاتها في البلاد، واصفا موقف الأمير تميم من الأزمة بأنه خالف توقعاتهم.. حسب وصفه.

برميل البحرين قال لأمير قطر لو تحولتم مثل مملكتنا لدولة ريتويت لأنتهت الأزمة منذ اليوم الأول، واعتبر أن سبب الأزمة هو تعنت الأمير تميم بإستقلالية دولته وبعدها عن قرارات الإمارات والسعودية، وهذا يطيل الأزمة ولا بارقة أمل من الحل قريبا.

أمير قطر حسب تسريبات خاصة للدبور قال إنه يدرس الموضوع ولكن وجد به صعوبة في آلية تحويل قطر الى دولة مثل البحرين، ليس عنادا ولا تكبرا، بل لعدم وجود برميل في قطر يشبه برميل البحرين.

وفي حواره لصحيفة “الشرق الأوسط” في عدد اليوم الأحد، صرح “برميل البحرين” قائلا:”المعطيات بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة”.

وتابع مزاعمه، بأن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلا من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي، رغم أن قطر هي من طلبت أكثر من مرة في باية الأزمة وبعدها لرأب الصدع الخليجي سريعا وأبدت استعداداها للجلوس على طاولة الحوار.

وتعليقا على موقف أمير قطر الحاسم من الأزمة وعدم قبول حكومته المساس بالسيادة القطرية والتحول لتابع للرياض وأبوظبي مثل “جزيرة الرتويت”، قال خالد بن أحمد إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خالف توقعا لهم في بداية الأزمة.

وذكر مانصه:”كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية لكن هذا لم يحدث”.

وتابع لو تعلمت قطر من البحرين لما حصلت الأزمة أساسا ولأنحلت خلال ساعات، يا أمير خلك مثلنا، ترانا عايشين ومبسوطين والحمد لله، وبعدين بدل ما تقعد تفكر وتخطط، بس اعمل “ريتويت” ترى أسهل والله، خلي غيرك يفكر عنك ويخطط لك.