الدبور – مع أن أرطغرل عاش ٩٥ عاما حسب الروايات التاريخية إلا أن منتج المسلسل الشهير قرر إعلان وفاته خلال الحلقات القادمة والنهائية من الجزء الرابع.

وقد أعلن منتج ومؤلف مسلسل “قيامة أرطغرل”، محمد بوزداغ، عن موعد وفاة شخصية بطل المسلسل.

وقال بوزداغ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، إن “أرطغرل” سيموت بعد حلقتين، وتحديدا في الحلقة 121، التي من المفترض أن تعرض في حزيران/ يونيو المقبل.

وأكد بوزداغ أن الممثل انجين التان، الذي لعب دور شخصية “أرطغرل” في الأجزاء الأربعة السابقة، لن يتواجد في الجزء الخامس، الذي يحمل اسم “قيامة عثمان”.

وقال في تصريحات نقلها موقع “ترك برس”، إن “الهدف من البدء بحقبة أرطغرل قبل التطرق إلى حقبة عثمان هي تسليط الضوء بشكل جيد على مرحلة تاريخية مهمة، وإدراك الحالة الثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية السائدة خلال تلك المرحلة”.وتابع: “لنفهم الدولة العثمانية جيدا، يجب أن نطلع على الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية والدولة المغولية وحروب البقاء على قيد الحياة التي كانت تخوضها القبائل التركمانية في منطقة الأناضول وقتها، وبناء عليه مهما كان السلطان عثمان هو المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية، إلا أن سليمان شاه وابنه أرطغرل غازي لعبا أدوارا مهمة في تهيئة الظروف للمرحلة اللاحقة التي أدت لقيام الدولة العثمانية”.