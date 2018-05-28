الدبور – من يصدق مجاعة في السعودية؟ سيتهم الدبور من قبل الذباب الإلكتروني بالعمالة للصهيونية الإمبريالية التوحدية العنصرية الهمجية ضمن حملة ممنهجة على بلاد التوحيد.

ولكنها الحقيقية، فصدق أو لا تصدق أن هناك أحياء فقيرة لم تصلها أي خدمات حتى يومنا هذا وموجودة في مملكة ابن سلمان، الدب الداشر الذي دفع ٥٠٠ مليار دولار لتحسين البنية التحتية لأمريكا، وهو بنيته التحتية والفوقية في الحضيض.

وهناك مناظق في مملكته يكادون لا يجدون قوت يومهم من الطعام والفقر الذي يتعدى فقر أكثر الدول الأفريقية فقرا.

قد لا يصدق القارئ ولكنها للأسف الحقيقة المرة وكل من زار السعودية يعلم هذا علم اليقين، طبعا من زار القرى وليس جدة المدينة فقط.

وحديثا إنتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي يبين هذه الحقيقة، وهناك الكثير من الفيديوهات لو قمت بلسع سريع على يوتيوب.

و شهد أحد المتاجر بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية معركة على الدجاج بعد عرض تخفيض عليه وبيعه بسعر 5 ريـالات بدلا من 12 ريـالا للدجاجة الواحدة.

وأظهر مقطع فيديو تدافع المتسوقين نحو الدجاج بمجرد فتح الأبواب لتبدأ معركة وتنافس على الظفر بأكبر عدد من القطع.