الدبور – إعصار ميكونو الذي ضري سلطنة عمان منذ أيام، وتسبب بأضرار في بعض المناطق، أتى أيضا بشيء غريب وجده العمانيون على شواطئ السلطنة.

جسم غريب لحيوان غريب على المنطقة ولم يراه أحد من قبل تم قذفه على الشواطئ السلطنة مما لفت إنتباه المواطنين، هذا الشيئ الغريب يشبه في حجمه وتصرفاته الدب الداشر.

وقد تداول ناشطون عُمانيون، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً، أظهرت أحد أنواع الحيتان المهددة بالإنقراض تماما مثل الدب الداشر الذي يصارع أيامه الأخيرة، وقد جنح إلى شواطئ جزيرة “مصيرة”، جنوب شرق سلطنة عمان، بفعل الإعصار “ميكونو” الذي أثّر على البلاد مؤخراً.

وقال ناشطون إنّ هذا النوع من الحيتان يسمّى “الحوت الأحدب”، وهو حوت ينتمي إلى فصيلة “الحيتانيات القافزة”. وهي فصيلة قريبة من فصيلة الدبب الداشرة التي على وشك الإنقراض.

وطالب أحد النشطاء “متحف التاريخ الطبيعي” في السلطنة، الإستفادة من الهيكل العظمي للحوت، لعرضه في متاحف السلطنة.

سبحان الله

حسب ما تم تداوله أن هذا نوع من الحيتان جنح على شواطئ #جزيرة_مصيرة وذلك #مابعد_ميكونو

من الجيد الاستفادة من هيكله العظمي لعرضه في متاحف السلطنة. pic.twitter.com/u8twEoeYMc — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) May 29, 2018

وضرب إعصار”ميكونو” محافظة “ظفار” العمانية السبت الماضي، وهو ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية.

ولا تزال آثار الفيضانات والأضرار الكبيرة ظاهرة بعد الإعصار، الذي يعد أقوى إعصار يتم تسجيله يضرب جنوب عُمان ومدينة صلالة ثالث أكبر مدن السلطنة.

وفي حين تم فتح مطار صلالة الدولي بالفعل، فلا يزال هناك الكثير من الضرر الذي يحتاج إلى إصلاح في عُمان، من خطوط الكهرباء المنهارة إلى الطرقات التي ابتلعتها الفيضانات المفاجئة. كما تأثرت إمدادات المياه.