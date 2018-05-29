الأحدث


ابن سلمان كوبيك إختفى ليخطط ضد كل من يشارك في الإنقلاب ضده

الكاتب : وطن الدبور 29 مايو، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – ابن سلمان كوبيك ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي فيها بعد إنقلابه على أبيه، والملقب بين أبناء شعبه في ، قالت مصادر خاصة إنه إختفى متعمدا ليكشف الخلية التي تخطط للإنقلاب عليه وإتمام محاولة الإغتيال التي تعرض لها وفشلت.

وتفيد بعض المصادر تواجده في وسط البحر على يخته الخاص وتحت حماية كبيرة، ليخطط كما يخطط كوبيك بطريقة شيطانية القضاء على كل من يعارضه أو إحتمال أن يعارضه إنتقاما منه، وخصوصا من الامراء الذين شفط أموالهم وأذلهم وسجنهم.

فقد كشف المغرد السعودي الشهير “” عن تعمد ولي العهد السعودي الاختفاء منذ حادثة إطلاق النار في نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى تجوله بيخته الخاص في البحر الأحمر ومقابلته عددا من المسؤولين الإسرائيليين على متنه.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :” منذ اختفائه يتجول باليخت في البحر الأحمر وينزل بعض الأحيان في أحد القصور على الساحل وقابل مسؤولين إسرائيليين على اليخت وكل الأوامر الأخيرة صدرت منه بما فيها الاعتقالات وتكذيب رئيس فرنسا وكان قبل أيام في قصر في رابغ ولا نستطيع أن نثبت أو ننفي أنه أصيب في حادث الخزامى”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” يردد القريبون منه والذين على صلة به أنه تعمد الاختفاء بعد الحادث حتى يعطي انطباعا بأنه توفي أو بإصابة خطيرة وذلك من أجل أن يحفز كل من ينوي الانقلاب عليه من أبناء عمه بالتحرك فيكتشفهم ويقضي عليهم”.

وتأتي هذه المعلومات تأكيدا لما كشفه حساب “العهد الجديد” منذ أيام، والتي أكد فيها عدم حضور “ابن سلمان” للديوان الملكي منذ حادثة إطلاق النار.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” مصادرنا في الديوان تؤكد أن محمد بن سلمان لم يأتِ إلى الديوان منذ حادثة خزامى، وتأكد لدينا أيضاً أن زيارته إلى الفوزان كانت قبل الحادثة بأيام ونشرها جاء بعدها”.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت وجود اتصالات سعودية إسرائيلية، حيث طلبت شخصيات سعودية رسمية مشرفة على ملف العلاقات والاتصالات مع من الجانب الثاني الحرص على عدم تدخل تحديداً بمضمون وشكل وهوية الاتصالات التي تجري مباشرة وعبر أطراف ثالثة بين شخصيات سعودية وأخرى إسرائيلية.

وأشارت التقارير نفسها إلى ان الأردن يظهر اهتماماً برصد هذه الاتصالات في الوقت الذي حرص فيه الامير محمد بن سلمان على عدم التشاور مع الأردن بخصوص مثل هذه الاتصالات كما كان يحصل عادة في الماضي.

وتلمح تلك التقارير والتقييمات إلى أن أطرافاً سعودية قريبة جداً من مكتب ولي العهد طلبت مباشرة من قنوات إسرائيلية الحرص على بقاء أي نقاشات أو اتصالات بعيدة عن الأردن وعدم وضع الأردنيين بالصورة وهو حرص تضمن أيضاً محور الاتصالات بين وشخصيات ومؤسسات فلسطينية أيضاً من بينها مؤسسة بحثية يديرها أحد أقرباء القيادي البارز في حركة فتح اللواء جبريل الرجوب.

الكلمات الدلالية :

مواضيع ذات صلة :

تعليقات الموقع :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الفيسبوك :


فيديو

فقط في الأردن الإمام يصلي وحده التراويح تنفيذا لقرار السلطة.. المصلين حردوا وروحوا

إبراهيم عيسى : مفيش حكمة من الصيام، هو أمر وبس، ومفيش حكمه من برنامجك هو أمر للتطبيل وبس

شاهد قيادة أول إمرأة في السعودية للسيارة.. فن وإتقان وإحتفال بالنهاية

قبل أن تهاجر إلى أمريكا شاهد الوجه الآخر لها عبر هذا الفيديو

جريمة بشعة إرتكبها الجيش “المصري” بحق طفل “مصري” في سيناء شاهد وتحسر

شاهد الفيديو ماذا فعل لاجئ سوري في ألمانيا في الشارع العام، زلط ملط

مواضيع مميزة

مشاركة