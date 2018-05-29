ابن سلمان كوبيك إختفى ليخطط ضد كل من يشارك في الإنقلاب ضده

الدبور – ابن سلمان كوبيك ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي فيها بعد إنقلابه على أبيه، والملقب بين أبناء شعبه في الدب الداشر، قالت مصادر خاصة إنه إختفى متعمدا ليكشف الخلية التي تخطط للإنقلاب عليه وإتمام محاولة الإغتيال التي تعرض لها وفشلت.

وتفيد بعض المصادر تواجده في وسط البحر على يخته الخاص وتحت حماية كبيرة، ليخطط كما يخطط كوبيك بطريقة شيطانية القضاء على كل من يعارضه أو إحتمال أن يعارضه إنتقاما منه، وخصوصا من الامراء الذين شفط أموالهم وأذلهم وسجنهم.

فقد كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تعمد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاختفاء منذ حادثة إطلاق النار في حي الخزامي نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى تجوله بيخته الخاص في البحر الأحمر ومقابلته عددا من المسؤولين الإسرائيليين على متنه.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :” ابن سلمان منذ اختفائه يتجول باليخت في البحر الأحمر وينزل بعض الأحيان في أحد القصور على الساحل وقابل مسؤولين إسرائيليين على اليخت وكل الأوامر الأخيرة صدرت منه بما فيها الاعتقالات وتكذيب رئيس فرنسا وكان قبل أيام في قصر في رابغ ولا نستطيع أن نثبت أو ننفي أنه أصيب في حادث الخزامى”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” يردد القريبون منه والذين على صلة به أنه تعمد الاختفاء بعد الحادث حتى يعطي انطباعا بأنه توفي أو بإصابة خطيرة وذلك من أجل أن يحفز كل من ينوي الانقلاب عليه من أبناء عمه بالتحرك فيكتشفهم ويقضي عليهم”.

وتأتي هذه المعلومات تأكيدا لما كشفه حساب “العهد الجديد” منذ أيام، والتي أكد فيها عدم حضور “ابن سلمان” للديوان الملكي منذ حادثة إطلاق النار.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” مصادرنا في الديوان تؤكد أن محمد بن سلمان لم يأتِ إلى الديوان منذ حادثة خزامى، وتأكد لدينا أيضاً أن زيارته إلى الفوزان كانت قبل الحادثة بأيام ونشرها جاء بعدها”.