الدبور – لماذا أقر قانون التحرش في السعودية؟ سؤال إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بعد إقراره ونشر بنوده في وسائل التواصل الإجتماعي.

وتعددت آراء المغردين من السعودية بين الرافض للقانون وبين المؤيد له وبقوة، وأستغرب أحد المغردين كيف تكون عقوبة التحرش غرامة ٣٠٠ ألف ريال وهي أكبر من الدية والسجن ٥ سنوات وهي أكثر من قضية تعاطي المخدرات؟

يقول البعض أن إقرار قانون التحرش الآن بالذات جاء بعد قوانين ابن سلمان بالإنفتاح على كل شيء وتحويل المملكة المحافظة إلى مملكة علمانية منفتحة على كل شيء من قيادة المراة للسيارة والتي كانت من المحرمات، إلى إقامة الحفلات المختلطة الماجنة في السعودية.

وبما أن الشعب السعودي لم يعتاد على رؤية النساء في هذه الأماكن وبدون اللباس المحتشم الذي تعود عليه، فمن الممكن أن تكون ردة فعله بإزدياد اعداد التحرش وبل إن لم توجد قوانين تردعه ستؤدي للإغتصاب، وهذا الذي يخشاه الدب الداشر أن يحدث، والذي ممكن أن يكون عائقا أمام تنفيذ رؤيته.

وبينما فرح للقانون البنات لانه يعطيهم حرية الحركة واللبس وحضور الحفلات المختلطة بدون خوف ولا تردد، إعترض المجتمع المحافظ الذي لم يخرج من عباءة التربية الدينية المتطرفة بعد وحديثي عهد بالإنفتاح السلماني الجديد.

فقال أحد المغردين في تغريده لسعها الدبور ما نصه: “أقوى من يحمي المرأة من التحرش هي نفسها، بحشمتها وسترها تضع جداراً عازلاً عن الوصول لها وعدم تبرجها. ولا بعد قول الله ورسوله ﷺ قول بأن المرأة فتنةٌ للرجل، قال الله تعالى{زُيّن للناس حب الشهوات من النساء} وقال ﷺ أخوف ما أخاف على أمتي من فتنة النساء”

#اقرار_نظام_مكافحه_التحرش أقوى من يحمي المرأة من التحرش هي نفسها، بحشمتها وسترها تضع جداراً عازلاً عن الوصول لها وعدم تبرجها. ولا بعد قول الله ورسوله ﷺ قول بأن المرأة فتنةٌ للرجل، قال الله تعالى{زُيّن للناس حب الشهوات من النساء} وقال ﷺ أخوف ما أخاف على أمتي من فتنة النساء — عبدالرحمن (@l1i_ij) May 30, 2018

وعلق مغرد آخر من السعودية بقوله: