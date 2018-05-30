الدبور – الكويت تحارب وحدها في ساحات مجلس الامن منذ بداية مسيرات العودة في غزة وهي تحارب بكل الطرق من أجل حماية الشعب الفلسطيني وارجاع الحقوق المغتصبه له حتى ولو ببيان إدانة حاربته الدول الكبرى مرارا.

تم رفض جميع المسودات التي قدمتها الكويت وحدها دون دعم عربي أو دولي قوي معها، ولكنها لم تيأس ومازالت تحشد لتحصل على ما تريد من مجلس الامن.

وقد وزعت الكويت الثلاثاء، نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول انشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الاسبوع على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون.

ومن المرجّح ان يجري المجلس تصويتاً الخميس، على مشروع القرار الذي يتوقع ان تمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض.

والكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الذي يمثل الدول العربية، تأمل ان يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس لإظهار ان واشنطن معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتسقط المسودة التي تمت مراجعتها مطلباً مباشراً بانشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلاً من ذلك تطلب ان يتقدم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات.

كما ويدعو النص الجديد “للنظر في اتخاذ اجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين” في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة.

ويطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم تقرير خلال 60 يوماً، حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من ان مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين.

وقالت الولايات المتحدة خلال اجتماعين على مستور الخبراء الاسبوع الماضي ان الاجراء متحيز ضد اسرائيل، وفق مصادر دبلوماسية.

وانتقد السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدي داني دانون المشروع المقترح ووصفه بأنه “معيب”، وقال انه قد تم تصميمه لمساعدة حركة حماس التي تحكم غزة.

وتقدمت الكويت بمشروع القرار قبل عشرة ايام بعد ان استشهد عشرات الفلسطينيين، برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين غزة واسرائيل اثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها الى القدس.

وقال دبلوماسيون ان النقاشات تجري بصعوبة مع الاوروبيين والأفريقيين الذين كانوا يضغطون للحصول على معلومات اكثر حول بعثة الحماية المقترحة.

واضافوا ان الفلسطينيين قد يتوجهون الى الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار حول بعثة الحماية في مجلس الامن.

ومن المتوقع ان يجتمع مجلس الأمن الأربعاء، بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة اطلاق الصواريخ والقذائف من غزة باتجاه اسرائيل، وقد وزعت واشنطن مسودة بيان لمجلس الأمن يدين هذا الهجمات.

إقرأ أيضا: لماذا طالب أمير الكويت قواته الإستعداد لأي طارئ؟ ما الجديد؟