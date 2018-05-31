الدبور – وسيم يوسف الطبال والذي باع أصله الأردني من أجل الرز الإماراتي الوفير، وأصبح طبالا لعيال زايد ومحلل سياسي وعسكري بالإضافة الى مهنته الأصلية شيخ مفتي طبال لمن يدفع أكثر.

إشتهر وسيم يوسف بتطبيله لكل ما يقوم به شيطان العرب ابن زايد، وتبرير كل أفعاله و أقواله، وأنتقل الطبال الى التطبيل الى السعودية بأمر من ابن زايد، وبما أن ابن سلمان يمشي على خطى ابن زايد فكل المطبلين والذباب تحت أمره ويدافعون عنه، وإن خالفهم وأستقل عنهم فمصيره مثل قطر.

آخر تطبيلة للوسيم كانت للسعودية، من مبدأ زيادة الرز الاماراتي رزين، رز إماراتي و رز سعودي.

فقد قال في فيديو نشره الوسيم على صفحته ولسعه الدبور، قال أن الله إختار المملكة السعودية ليضع الحرمين فيها لأن السعودية دولة قوية وتستطيع حماية الحرمين.

وأضاف الطبال، ما على الملك سلمان إلا أن يقول حي على الجهاد فستهب الأمة كلها للقتال، ولا يعلم الدبور لماذا لم يقلها حتى الآن الملك لتهب الأمة لتحرير القدس بما إنها تحت أمر كلمة واحدة منه فقط.

وقال الطبال الذي لا يحسن التطبيل، ويقابل الناس تطبيلاته بالسخرية منه، لو علم الله أن السعودية لا تستطيع حماية الحرمين لما وضعهما هناك وأمن عليهما ال سعود.

وأن الله أعلم أين يضع رسالته، وبما أن آل سعود أقوياء ولا تستطيع اي قوة في العالم غلبهم نقل الله الحرمين الى أرضهم التي ورثوها عن أبائهم.

هذا الوسيم يستخف بعقله وليس بعقول البشر، وهو يعلم أن لا سعودية ولا آل سعود كان لهم وجود أصلا قبل ١٠٠ عام أو أكثر، ويعلم علم اليقين ولكنه يتجاهل إحتلال آل سعود لأرض الحجاز بتعاونها مع بريطانيا بعد سقوط الخلافة العثمانية.

وبما أن الدولة السعودية لا تستطيع أي قوة في العالم أن تهزمها، لماذا إذن دفع ابن سلمان الدب الداشر الجزية لأمريكا؟ ولماذا كل هذا الخنوع لإسرائيل التي تحتل ثالث الحرمين الشريفين؟

أم أن الله أعطاكم فقط الحرمين وما بعدهما مش شغلكم؟

وبما أن السعودية دولة قوية والقدس أرض مباركة من الله، لماذا لم ينقل الله القدس الى أراضي السعودية لحمايتها كما تحمي الحرمين.

يقولون وسيم يطبل والناس تتضحك على تطبيلاته التي لا تنتهي.

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