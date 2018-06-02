الدبور – البرادعي مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، قال أن الولايات المتحدة فشلت في مجلس الامن، ونحن العرب ننتظر صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تغريدة لسعها الدبور كتبها محمد البرادعي اليوم جاء فيها ما نصه:

“أمريكا تستعمل الڤيتو فى مجلس الأمن ضد قرار حماية الفسطينيين المدنيّين ثمّ تطرح مشروع قرار فى نفس الموضوع وتحصل على صوت واحد (صوتها)من ١٥، وفى نفس الوقت تتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد اسرائيل! ومازلنا كدول عربية فى إنتظار “صفقة القرن” الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية .لنا الله”

أمريكا تستعمل الڤيتو فى مجلس الأمن ضد قرار حماية الفسطينيين المدنيّين ثمّ تطرح مشروع قرار فى نفس الموضوع وتحصل على صوت واحد (صوتها)من ١٥، وفى نفس الوقت تتهم الأمم المتحدة بالانحياز ضد اسرائيل! ومازلنا كدول عربية فى إنتظار "صفقة القرن" الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية .لنا الله — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) June 2, 2018

تغريدة البرادعي أتت بعد إسقاط الولايات المتحدة الامريكية مشروع قرار تقدمت به الكويت يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، بعد إستخدامها حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن.

وتقدمت بمشروع مقابل مشروع الكويت، قوبل بالرفض والحصول على صوت واحد فقط وهو صوتها هي.

ومجلس الأمن والأمم المتحدة منحازة ضد إسرائيل حسب ما قالت نيكي هيلي التي تريد أن يعمل مجلس الأمن كموظف تحت إدارتها.