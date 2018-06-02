ولفت انتباه النشطاء رد فعل زوجة السيسي، التي ظهرت وهي تضحك أثناء وصلة ثناء و(تطبيل) من أحد عضوات المجلس التي خاطبت “السيسي” قائلة:” لولا أنت لأصبح الشعب المصري لاجئ أو مشرد.. ربنا يحفظك ويصونك ويخليك لبيتك وولادك وللأمة العربية كلها”.

الكلمات التي قابلتها انتصار السيسي بالضحك وابتسامة كبيرة ارتسمت على وجهها، وفقا للمقطع المتداول.

أما مراسل الدبور الشقي قال أن زوجة الرئيس المصري ربما تذكرت حلفه اليمين أمام الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي قبل أعوام عديدة، ويمين عن يمين بفرق، وكفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ومشي نفسك.