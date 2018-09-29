الدبور – المحامي سلطان العبدلي قال في مقابلة تلفزيونية على قناة الحوار أن السعودية الآن تعيش في حالة ظلام كامل، و أصبحت سجن كبير بل زنزانة كبيرة ممتد، كل خطواتك مراقبة من التلفون إلى مواقع التواصل الإجتماعي كل شيئ.

وقال العبلي الحقوقي المقيم في لندن أن صديق له يعمل في المخابرات أخبره أنه وصلهم تعميم من الديوان الملكي من ابن سلمان شخصيا، أن أي شخص يتواصل معك من الشعب عبر أي وسيلة يجب القبض عليه فورا.

فلا أحد داخل المملكة يستطيع التحدث بأي أمر مع الخارج خوفا من قبضة ابن سلمان.

وتحدث الحقوقي سلطان عن حالة الشيخ سفر الحوالي الصحية التي لا تسمح بإعتقاله، وأنه قبل ٦ أشهر زرعت له كلية، وليس حالته الصحية المتردية فقط ولكنه يعاني منذ فترة من جلطة دماغية، حتى أن الأطباء قالوا أنه لم يتوقع من يكون في حالته هذه أن يعيش ولكن من رحمة الله عاش وحفظ له عقله.

و أضاف أن الطريقة الهمجية التي إعتقل بها الشيخ سفر الحوالي، حيث تم إعتقاله بسيارة أسعاف خوفا من إصدام مع أبناء عائلته وقريته.

وشرح الحقوقي كيف يدخلون المعتقلين الى غرف مغلقة مظلمة ويتم نتف شعر لحاهم شعرة شعرة بطريق مقززة وحقودة.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور والمقابلة الكاملة وطريقة تعامل السعودية مع معتقلي الرأي وبالأدلة المؤكدة حسب ما أفاد المحامي سلطان العبدلي: