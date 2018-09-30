الدبور – الام المثالية، و اعظم ام أنجبتها مصر حسب تقييم الحكومة المصرية حيث حصلت على هذا اللقب بشكل رسمي و بأمر من الرئيس السيسي.

هذه الام المثالية للاجيال القادمة الراقصة فيفي عبده خلعت ملابسها وأبقت على المثالية تسترها فقط وهي ترقص على البحر على أغنية ولو السورية.

و ظهرت فيفي وهي ترتدي فستاناً ذهبياً وترقص في أحد الأماكن الصحراوية، وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل كبير.

وكانت الراقصة الشهيرة قد وجّهت من خلال رقصتها على أغنية الطفل حازم الصدير تحيّة خاصة للشعب السوري.

فعلّقت على الفيديو : ” من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف وملحن ومطرب بحبكم اوي خمسة مواه”.

fifiabdouofficialقشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف و ملحن و مطرب بحبكم اوووووووي خمسة مواااااه 💋💋💋💋💋✋🏻🤗