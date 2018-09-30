الدبور – حالة نادرة لا تحصل إلا نادرا على مستوى العالم وهي جنين داخل جنين حصلت في سلطنة عمان، و أعلن المستشفى السلطاني عن إجراء عملية إستئصال للجنين الذي داخل الجنين بنجاح.

وكما اعلن المستشفى فهي عملية معقدة ودقيقة جدا على مستوى العالم كله.

واستطاع طاقم طبي في مستشفى السلطاني في عملية إستغرقت ٣ ساعات تكللت بالنجاح من إستئصال الجنين من الجنين الذي يبلغ من العمر ٤ أشهر وهو في صحة جيدة.

يذكر أن هذه الحالة النادرة تحدث بنسبة ١ الى ٥٠٠ ألف على مستوى العالم.

شاهد التقرير الذي لسعه الدبور: