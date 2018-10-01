الدبور – أم كلثوم وبعد ٤٧ عاما من رحيلها ستظهر في السعودية الجديدة التي لم تزرها الراحلة في حياتها أبدا، لتحريم الغناء في المملكة منذ نشأتها حتى ظهر البطل ابن سلمان و أعاد المملكة الى طريقها الصحيح بعيدا عن التطرف والوهابية التي دمرت البلاد كما قال الدب الداشر.

أم كلثوم ستظهر العام القادم من خلال تقنية جديدة يتم إستخدامها في الغرب وهي هولوغرام (تصوير مجسّم يتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة فى الفضاء باستخدام أشعة الليزر).

وقد إنتشر إعلان ترويجي على وسائل التواصل الإجتماعي لحفل أم كلثوم في جدة التي تبعد عن مكة أقل من ساعة وستغني هل رأى الحب سكارى من ضمن حفلات هيئة الترفيه السعودية التي تقوم مقام هيئة الامر بالمعروف التي أنهى عملها ابن سلمان.