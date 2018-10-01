الدبور – أصيب مواطن من سلطنة عمان بحروق عندما قام الشيف التركي المشهور نصرت و المعروف بشيف جبيب الملح بعرض إعتاد على القيام به عن طريق اللعب بالنار أمام الزبائن.

ووثّق روّاد المطعم الحادثة من خلال فيديوهات نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام.

وبحسب الفيديو المُتداول الذي لسعه الدبور، ظهر موظف المطعم الشهير “ستيك هاوس” وهو يستعرض مهاراته أمام الزبائن حتى خرجت النيران عن سيطرته، ما تسبب بإصابة 3 زبائن بحروق، بالإضافة إلى موظفين في المطعم.

ويظهر المقطع المصور نشوب النار في ملابس سائحة وزوجها وزائر آخر كان يجلس بقربهما، ما أدى إلى إصابتهم بحروق شديدة.

وأشارت صحيفة “خبر تورك” التركية نقلًا عن شهود عيان كانوا متواجدين في المطعم لحظة وقوع الحادثة، فإن ما زاد النيران اشتعالاً هو قيام أحد الموظفين بمحاولة إطفاء الحريق بسكب مادة سائلة عليه، الأمر الذي زاد من اشتعال وانتشار النيران إلى الآخرين في المطعم،.

وأوضحت الصحيفة بأن سائحة تشيكية كانت من بين المصابين لكنها الأكثر تأثرًا، حيث امتدت إليها النيران واشتعلت في ملابسها، كما أصابت صديقها، الذي كانت إصابته أقل خطورة منها، واقتصرت على بعض الحروق الطفيفة في الوجه والجسد.

ومن بين المصابين، كان هناك سائح آخر، وهو مصرفي بريطاني، أتى إلى إسطنبول لقضاء شهر العسل برفقة زوجته، وأراد الاستمتاع بتجربة المطعم الشهير، أما السائح الثالث فكان محمد خميس سالم من سلطنة عُمان.

وتم نقل جميع المصابين إلى مشفى في شيشلي في إسطنبول، وبعد أن تم إخراجهم من المستشفى تقدَّم السياح الثلاثة بشكوى ضد صاحب المطعم والموظفين.