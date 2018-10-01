الدبور – تعال أشبعك حب نشيد وطني في إحدى مدارس الأدرن، حيث تم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي ظهر فيه مجموعة كبيرة من طالبات إحدى المدارس الأردنية على أنغام الأغنية العراقية “تعال أشبعك حب” والتي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا في الشارع الأردني الذي انتقد تصرف إدارة المدرسة واعتبر أن هذا ليس مكانًا للأغاني، مطالبين المدرسة بالالتزام.

وأشار بعض المغردين الى أن مقطع الفيديو تم تصويره في إحدى المدارس الحكومية الموجودة في محافظة إربد شمال العاصمة عمان.

في حين قدم الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية وليد الجلاد في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الأردنية الصباحية اعتذاره للمواطنين عن هذه الحادثة.

وطلب الجلاد عبر أثير الإذاعة من المواطنين الذين يعرفون أي معلومة عن هذه المدرسة أن يتم تزويد الوزارة بها، مؤكدًا على محاسبة المتورطين في هذا العمل.