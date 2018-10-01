الدبور – نشر صحافي فلسطيني في واشنطن فيديو قديم للرئيس العراقي صدام حسين إنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي، يتحدث فيه عن تصريح ترامب الاخير الذي أهان به السعودية وخاصة ابن سلمان الذي دفع الجزية عن يد وهو صاغر، ففتح شهية ترامب للمزيد.

صدام حسين يتحدث عن من يتناول لأمريكا و إهانات أمريكا وقال عن تصريح سمعه من أمريكا تقول فيه أنها لن تسمح للخليج بالتصرف بالنفط، وإنها لن تحميهم، وكأنه يتحدث عن تصريح ترامب الاخير الذي قاله للملك سلمان.

وكان ترامب قد قال إنه تحدث مع الملك سلمان وقال له لن تستطيع الإحتفاظ بطائراتك بدون حمايتنا، فيجب عليكم الدفع للحماية، ولا حماية مانية لأحد بعد اليوم، وكأن الزمن يكرر نفسه.

وقال صدام في الفيديو الذي لسعه الدبور، بدأت الإهانة على المكشوف من قبل أمريكا لدول الخليج، تماما كما قال ترامب لن نحمي أحد مجانا ويجب عليكم الدفع وانتم تملكون الكثير من الأموال.