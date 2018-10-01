الدبور – ابن سلمان ولي عهد السعودية جر شرطي من حرسه الخاص من ذراعه كالبهيمة، حتى البهيمة لها حقوق على الإنسان، وفرض الدين الإسلامي علينا حسن معاملتها والرحمة والرأفه بها.

أما ابن سلمان ولي العهد السعودي والذي صدق من أسماه الدب الداشر هجم على شرطي من مرافقيه يحرسه من أعين الناس ومن غدر الأمراء ومن الشعب الذي ظلمه وعذبه، وجره بطريقة بشعة أمام الحضور.

الحضور الذي تجمع حول ابن سلمان متوسلا أن يحصل على صورة معه، لربما تحميه هذه الصورة من غدر الزمان أو تفتح له الأبواب المغلقة في المملكة، ومع تجمع الناس لأخذ الصور، قام ابن سلمان بجر الشرطي من الطريق بطريقة متوحشة لا تستعمل حتى مع البهائم.

وقد نشر الصحافي نظام المهداوي على صفحته في موقع تويتر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي عن همجية ابن سلمان في التعامل مع أبناء شعبه، وما تعامله مع حرسه الخاص والشرطة التي تؤمن المكان بهذه الطريقة إلا مثال على تعامله مع بقية العامة من شعبه.

وقال الصحافي ما نصه: “جر الشرطي من ذراعه كالغنمة! أهذا شخص طبيعي؟”

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: