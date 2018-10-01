الدبور – كاتب كويتي وشاعر طالب في تغريدة له على موقع تويتر بأن يتحالف الخليج مع تركيا بدل الركض وراء أمريكا التي تحلب الخليج ولا تشبع، خصوصا بعد خطاب ترامب الأخير الذي اهان به السعودية.

وكان ترامب قد قال أن الملك السعودي لا يستطيع الغحتفاظ بطائراته بدون حماية أمريكا ويجب عليهم أن يدفعوا المزيد مقابل الحمياة.

وقال الكاتب و الشاعر الكويتي صاحب مقولة أنا قطري حتى ينتهي الحصار، طالب دول الخليج يتنحية الخلافات جانبا والتحلف مع تركيا كقوة إسلامية للرد على الغطرسة الأمريكية في المنطقة.

حيث قال ساير بن ساير في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“أعتقد أنه حان الوقت لدول الخليج العربية بتنحية خلافاتها جانباً وإنشاء حلف مع تركيا بعيداً عن “الفم الأمريكي الجشع” الذي يريد ابتلاع كل دولار يدخل خزائن دول الخليج،وها هو ترامب يبتز السعودية ويطالبها بدفع الترليونات مقابل الحمايه!”

التغريدة لقت من يبرر ما قاله ترامب بحق الملك ومطالبته بمزيد من الاموال، حيث رد مغرد مبررا كالعادة في أكثر من تغريدة ما نصه:

“كلام شعبوي موجّه للناخبين لكسب أصواتهم، كما فعل مسبقاً بالحملة الانتخابية عندما ظن الجميع أنه في عهده ستدمر دول الخليج، وفرح الحاقدين بفوزه، وبالنهاية أثبت أنه حليف قوي، والاقتصادات الخليجية بدأت بالتحسن بعد ما رفع ترامب أسعار الطاقة بعدة خطوات قد لا تكون مباشرة.”

“فالجميع يعلم أن المملكة لا تملك تريليونات الدولارات، ولا أحد يحمي الجيش السعودي، والدليل جميع التدخلات العسكرية كانت بدون مشاركة أمريكية، وأيضاً هذا يتناقض مع ما قاله هو مسبقاً بخصوص عقود الأسلحة الضخمة، فكيف لا يحصل على مقابل ؟! لكن كما قلت هذا كلام موجه للناخبين، ولا يعتد عليه.”