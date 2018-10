الدبور – معركة حامية الوطيس جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسلة صحافية، حيث أهان الرئيس الأمريكي ترامب، صحافية أمريكية خلال مؤتمر صحافي عقده صباحا في حديقة البيت الأبيض.

وقال ترامب بعدما أشار لمراسلة قناة “إي بي سي نيوز” سيسيليا فيغا، آذنا لها بالتحدث، “لقد صُدمت أنني اخترتها، يبدو أنها في حالة من الصدمة!”.

وأجابت فيغا قائلة “لا، لم أفكر كذلك! شكرا سيدي الرئيس”. إلا أن ترامب واصل إهانته لها قائلا “لا بأس.. أعرف أنك لا تفكرين، لا تفكرين أبدا!”.

وبدا الانزعاج على المراسلة التي قالت لترامب “عفوا! ماذا قلت؟”، فتجاهل الأخير طلبها موجها لها أن تبدأ سؤالها.

Jeez. @CeciliaVega tells Trump she isn't shocked he called on her. Trump says "I know you weren't thinking, you never do." pic.twitter.com/PX6ReNYZ0Y

— Tommy Christopher (@tommyxtopher) October 1, 2018