الدبور – إنتفاضة شعبية في السعودية، حيث خرجت مظاهرات كبيرة نتيجة تأخر صرف الرواتب ودفع المستحقات، وذلك لتعرض الدولة لأزمة مالية كبيرة باتت واضحة.

وقد حمل الملك سلمان وابنه ولي العهد الدولة مليارات الدولارات خلال فترة قصيرة مما ادى إلى وقوع المملكة الغنية في أزمة مادية كبيرة، ولم تفلح خطوات الدب الداشر في إعادة أموال الفساد من الامراء كما أطلق عليها في تحسين الوضع الإقتصادي للبلاد.

ومع الحروب التي خاضتها السعودية واستهلكت خزانتها ومع الجزية والحلب الامريكي المستمر للدولة، واجهت أزمة مالية خانقة لم تعلن عنها ولكنها باتت واضحة جدا في البلاد.

وقد نشر المعارض السعودي الشرس غانم الدوسري فيديو يوضح فيه مظاهرات قامت تطالب بدفع الرواتب المستحقة وواجهتا قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي.

فهل تكون بداية ربيع عربي في المملكة السلمانية الجديدة التي طالما قامت بثورات مضادة ضد الشعوب العربية لكي لا يصل الربيع العربي إليها؟

وهل كل ما صرفته على الثورات المضادة لتدمر الثورات العربية سيعود عليها وينهي حكم آل سعود للأبد؟

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة غانم الدوسري على موقع تويتر وقال فيه: اندلاع مظاهرات في السعودية بسبب تأخر صرف المرتبات بدلا من صرف الاموال على تركي وناسة ووزير الذباب سعود القحطاني من الاولى صرف مرتبات الناس! اليس كذلك؟