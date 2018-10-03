الدبور – صحافي و إعلامي من سلطنة عمان وضع كاتب إماراتي عند حده بعد تطاوله عليه بتغريدة قليلة أدب تهجم بها الكاتب الإماراتي عليه ووصفه بعبارت لا تنم لا عن أدب ولا عن أخلاق، كما تعود الكتاب من الإمارات في مهاجمة أي شخص ينتقد سياساتهم الظلامية في المنطقة.

حيث رد الإعلامي العماني ورئيس تحرير موقع “أثير” موسى الفرعي على تغريدة الكاتب الإماراتي أحمد عبيد في رده على احد المغردين عنده و التي قال فيها ما نصه:

“هلا صلاح ..

موسى اعرفه من سنة ٢٠٠٩ ، عرض علينا مره التعاون مقابل مبلغ مالي ولكن الحمدلله دولتنا لا تضع يدها مع الاوباش وعيال الشوارع، فاتجه الى قطر بيت الدعاره الفكرية ومآوى السواقط امثاله”

ليرد عليه الإعلامي من سلطنة عمان “موسى الفرعي” قائلا:” معرفتك بي شرف لك وامتدادك كله، أما أنا والشرفاء العمانيون لا تعنينا معرفتك وستحتاج أنت وبلدك إلى دفع المستحيل لتوريطنا في دونيتكم ودونية أفعالكم، عليكم أن تمتلكوا إنسانية أولا وثانيا أن تملكوا ولاء لأصولكم ولو ملكتم ذلك كله لشفيتم مما أنتم فيه”.

من جانبه رد “عبيد الإماراتي” على “الفرعي العماني” مقحما السلطان قابوس بن سعيد في الامر قائلا:

” والله يا موسى لولا مرض السلطان الله يحفظه وظروفه الصحية + الريال القطري اللي يغريكم لا انت ولا ابوك ولا اجدادك في فارس يتجرأ علينا، لكن الحين وقتكم ارقص حافي القدمين لين تشبع وقت الجد ترجع الأذناب أذناب”.

ليصفعه “الفرعي” بالقول:

” سلطاننا ومولاكم الذي تفضل عليكم بجزء جغرافي بفضل الله بخير ونسأل الشفاء للشيخ خليفة، وخيط في دشداشتي العمانية أكبر من تاريخكم وأعلى مناصبكم وأموالكم وكل من يتبنى حرفا ضد عمان وأهلها ألا تخجلون من كون ذلك كله لا يعاد خيط في ثوب عماني”.

وأضاف قائلا: ” أنت أقل بكثير من أن تنال من شرف الآخرين وحاشا قطر أن تكون كما وصفت، ولكن لا يعرف الدعارة وبيوتها سوى أصحابها أو المعتادين عليها.”.