الدبور – معركة في الملابس الخليعة وقعت بين الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل دوما حليمة بولند وبين إعلامية كويتية أخرى تحدثت عنها وعن ملابسها المثيرة، مما ادى لنشوب معركة كبيرة بينهما على عينك يا تاجر.

فقد إنتشر فيديو المعركة على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وفيه معركة حامية الوطيس بين حليمة بولند و الإعلامية المشهورة في الكويت مي العيدان.

حيث وجهت “حليمة بولند” في مقطع فيديو نشرته على “سناب شات”، رسالة إلى مي العيدان، قائلة:

“بالنسبة لكلماتك بمجرد ما نضع اسمك على جوجل نجد صورة لك بملابس غير محتشمة، فهل لبسك يناسب تقاليدنا”.

و أضافت بولند في الفيديو الذي لسعه الدبور وتظهر فيه الإعلامية مي عيدان بملابس غير محتشمة أيضا:

“اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، ولا أعلم لماذا تضعين نفسك بهذه المواقف”، ونشرت صور لـ “العيدان” وهي ترتدي بروتيل أبيض ضيق يظهر أجزاء من جسمها.

وكانت مي العيدان قادت هجوما حادا وانتقادات واسعة ضد ملابس حليمة بولند وحركاتها، مؤكدة أن لبسها “أوفر” وليس من تقاليد الكويت.

وحاز المقطع المصور على إعجاب العديد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشاهدين مع الفيديو عن طريق الإعجابات “اللايك” والتعليقات.