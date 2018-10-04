الدبور – أحلام الإماراتية الفنانة المغرمة بعمليات التجميل، حيث تقوم بعملية تجميل كل شهر، منها عمليات جراحية ومنها شد أو فايتيمينات لبشرتها.

حيث نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وهي تتحدث بالانكليزية مع طبيب التجميل الخاص بها.

وقالت أحلام، التي كانت ترتدي نظارات شمسية، وهي داخل العيادة الطبية مخاطبة طبيبها: “لا أريد أن أكون جميلة مثل العادة، أريد أن أكون أكثر من جميلة”.

ليرد عليها الطبيب قائلا: “إن كل شخص يريد أن يكون جميلاً مثل أحلام، أنت نجمة النجمات”.

لتنتهي حديثها وهي مستلقية على السرير، بالقول بأنها “تضع الفيتامين لبشرتها”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، تراجعت عن قرارها المفاجئ بالابتعاد عن مواقع التواصل، لحين إنتهائها من تسجيل ألبومها الجديد، حيث استمرت بمشاركة صورها ومقاطع الفيديو.

وانهالت تعليقات في وسائل التواصل الإجتماعي تعلق على الفيديو بالقول إنجليزي ده يا أحلام، و إنجليزي ده يا مرسي، وعلق البعض قائلا: مهما أصلحتي من وجهك فلن تكوني ضد الزمن يكفي.