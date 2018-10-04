الدبور – أمير سعودي إنشق عن آل سعود، في حالة تعتبر جديدة على العائلة الحاكمة التي كانت تبدو متماسكة من الخارج، ولا تظهر خلافاتها للعامة، وذلك قبل صعود المراهق الدب الداشر إلى الحكم وقلب المعادلة لتكون فرصة لظهور كل فضائح العائلة الحاكمة للعلن.

حيث وصف الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود ولي عهد السعودية الذي إنقلب على عائلته بالصهيوني، وذلك لأول مرة من أمير سعودي من العائلة.

وقال “آل سعود” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور أيضا :

”بسم الله الرحمن الرحيم ، لا شك إننا حاليآ بصدد مجموعة مافيا حاكمة لأغلب دولنا العربية كما أعلنت عن ذلك مرارآ وتكرارآ ، هذه المجموعة تمثل إمتدادآ للمافيا الماسونية الدولية، هذا النظام الجديد ظهر جليآ في فترة حكم خائن الحرمين الشريفين وابنه الصهيوني ،مما أفرز بلطجة سياسية علنية وفاضحة بتعاملهم مع شعوبهم في منطقتنا العربية وخاصة في المملكة، وذلك بالتزامن مع فرض البلطجة الأمريكية علي الملك وحكومته المنزوعة الكرامة وابتزازهم وتعمد إذلالهم وطمس كرامتهم أمام شعوبهم والمجتمع الدولي.”

وأكد “آل سعود” على أن “ما حدث من جريمة اختطاف كاتب مرموق ذو شعبية عريضة في المملكة والخليج العربي وهو الأستاذ جمال خاشقجي ، من دولة تركيا وذلك بالتعدي الصريح الإستفزازي عليها والفتك بسيادتها ، لذا أخاطب كرامة دولة تركيا ، وأناشد ضمير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان -الذي نقدره ونحترمه كثيرآ- ،أن يأخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد السلطات السعودية الحالية التي فقدت شرعيتها ورشدها واحترام شعبها لها ، لإسترجاع هذا الإنسان المسلم السعودي الذي طلب حمايتكم له علي ارضكم ، ولعدم تكرار هذا التعدي السافر للمعارضين السياسيين علي اراضيكم فيما بعد.”

وتوجه الأمير السعودي برسالة لمن وصفهم بـ”الأحرار” قائلا:” وأنصح في نفس الوقت جميع أخوتي وأخواتي الأحرار ، الذين أرادوا النطق بالحق في زمن الباطل ، أن لا يثقوا أبدآ ومطلقآ بهذه الحكومة الحالية لأنها لا تملك دين ولا قانون ولا إنسانية ولا ضمير ولا ذمة ولا عهد ولا وعد.”

أردف “آل سعود” قائلا: “وقد جاءت هذه الحادثة الإجرامية المؤسفة لتكشف الستار عن قوة قول الحق ، في وقت من الخطير جدا أن تكون علي حق وتكون الحكومة علي باطل ، ولكن علي الرغم من ذلك بالإضافة إلي الإفتقار للمقومات المالية والإدارية وغيرها ، التي يتمتع بها الطرف الأخر المأجور إلا أن جيش النحل الوطني ،الذي يمثل الجناح الشعبي الوطني والذي يعمل تطوعيآ بلا مقابل ويضم باقة من الشباب والشابات السعوديين المثقفين الغيورين علي دينهم ووطنهم وكرامتهم ، أستطاع البارحة أن يثبت علي أرض الواقع مدي فعاليته بالتصدي ودحر الذباب الإلكتروني الحكومي المأجور”.