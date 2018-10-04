الدبور – إعصار جديد متوقع أن يضرب أجزاء في سلطنة عمان، وحس ما تم تداوله أن هناك إعصار في مراحل التكوين في بحر العرب.

وقالت المصادر إنها حالة مدارية قد تتحول خلال أسابيع إلى إعصار ولكن من الدرجة الخامسة، أي لا يشكل أي خطورة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان إنها تراقب الحركات المدارية في موسمها وهو أكتوبر و نوفمبر، وستتبع كافة الخطوات في حالة تطورها وتحولها إلى إعصار، ويتم التعامل حسب قوة الإعصار.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على السلطنة خلال الأسبوع القادم، قد تتحول إلى إعصار مع الثلث الأخير من هذا الشهر أكتوبر وبداية نوفمبر.

وقال حامد البراشدي: أن هناك تكاثف جيد للسحب في جنوب شرق # بحر_العرب في مؤشر لولادة حالة جوية مدارية خلال اليومين القادمين. وأضاف أن الظروف تبدو مهيئة لحدوث إعصار جديد ولكن من الدرجة الخامسة، و من المبكر التأكد بحدوث إعصار في الوقت الحالي، وإنه يتم متابعة حركة المدار وتشكل السحب و إتجاه الرياح لمعرفة ما إذا كان الإعصار قادم أم لا.

ويجتمع بشكل متواصل الخبراء و الأخصاء بالأرصاد الجوية في السلطنة لمراقبة الحالة الجوية لإتخاذ اللازم، ولكن قالت السلطات ان لا داعي لإتخاذ أي إجراء ولا للهلع والخوف في الوقت الحالي حيث لا شيئ حتى اليوم يؤكد أو ينفي دخول الإعصار إلى أجواء السلطنة.

الدبور سيتابع عن كثب الأرصاد الجوية، نسأل الله السلامة للجميع.