إماراتي ركض خلف شهوته الجنسية فكاد ان يدفع حياته ثمنا للشهوة

الدبور – إماراتي نجى من الموت المحقق عندما ركض خلف شهوته الجنسية بعدما شاهد إعلان على شبكات التواصل الإجتماعي للمساج وعليه صورة فتاة حسناء أغرته، فلم يستطع التحمل ليتصل فورا بالرقم الموجود في الإعلان.

وتحدث مع امرأة اعتقد أنها صاحبة الصورة المغرية، فأرشدته إلى عنوان شقة فندقية في منطقة البرشاء بدبيّ.

لم يكذب المواطن الإماراتي الخبر، وطار مسرعا للشقة وهو يلهث وراء صاحبة الصورة والصوت الملائكي.

وقال المجني عليه إنه توجه إلى العنوان حسب الموعد المحدد بينهما، وفور دخوله إلى الشقة قفزت امرأة عليه ممسكة بسكين، وكان برفقتها امرأة أخرى وهددته بالقتل إذا لم يعطها مبلغ 100 الف درهم، كان بحوزته، لافتاً إلى أنها سرقت المبلغ وغادرت المكان فتوجه على الفور إلى مركز الشرطة المختص وحرر بلاغاً بالواقعة.

وقد كان محظوظا إنه لم يتعرض لأي أذى، لأنه إشترى حياته وقدم المبلغ لها طواعية، ولم يذكر المجني عليه هل كانت المراة على الأقل جميلة وحسناء وتشبه من كانت في الصورة ام لا؟