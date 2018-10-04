الدبور – تم تداول فيديو لإمام مسجد في السعودية بشكل واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ويعتبر فضيحة بجلاجل كما يقولون في مملكة ابن سلمان الجديدة.

حيث ظهر في الفيديو الذي تم تداوله شاب يلقن عمه الإمام القرآن عن طريق الهاتف وهو في بيته مقابل المسجد الذي تقام فيه صلاة العشاء.

ويبدو الإمام فاشل حتى في الغش ولا يفقه في القرآن اي شيئ، ومع أن الشاب يلقنه كلمة كلمة ليرددها من وراءه للمصلين الذين يعتقدون أن إمامهم حافظ لكتاب الله، وربما يفتي لهم بحب السلطان وعبادة ابن سلمان، إلا أن الإمام فشل حتى في الغش.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا هو نموذج لشيوخ السعودية ومدى الجهل الذي يتمتعون به، لأن العلماء إما إستشهدوا أو في السجون، ولا يريد النظام السعودي إلى هذه النوعية من الشيوخ لتجهيل الشعب والضحك عليه.

ويذكر أن شيخ سعودي خرج على التلفزيون يفتي أنه إذا رأى الشعب الحاكم يزني ويشرب الخمر كل يوم لمدة نصف ساعة على الهواء فلا يجوز الخروج عليه، ويجب الإستمتاع بالمشهد والصمت عليه، لأن الخروج عن ابن سلمان يعتبر من المحرمات.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: