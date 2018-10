الدبور – صحيفة واشنطن بوست الامريكية الشهيرة والتي كان يكتب فيها الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي، نشرت عدة تقارير عن حادثة إختطافه من قبل عصابات ابن سلمان في تركيا.

وتمارس الصحيفة الكثير من الضغوط على الإدارة الامريكية للتدخل لدى السعودية للإفراج عن كاتبها خاشقجي وتحديد مصيره الذي ما زال مجهولا حتى اللحظة.

ونشرت الصحيفة عمود فارغ مكان العمود الذي كان يكتب فيه خاشقجي زاويته التي بعنوان الصوت المفقود.

We are holding a spot for Jamal Khashoggi in Friday’s newspaper https://t.co/gBro1ilFZC pic.twitter.com/eCLKqJYHwT

