الدبور – أفادت مصادر الاحوال الجوية و صور من الأقمار الامريكية عن إقتراب حدوث إعصار لبان على سواحل سلطنة عمان، حيث تم رصد منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب، وسرعته تصل إلى ٥٠ كلم في الساعة.

وذكر أن فترة الخريف أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، تشهد تكون حالات مدارية في بحر العرب خلال الـ72 سنة الماضية من 1945 إلى 2017، حيث تكونت 67 حالة مدارية.

و أعلن المركز الوطني العماني للإنذار المبكر أن سرعة الرياح السطحية تقدر بـ17 إلى 27 عقدة /31 ـ 50 كم/ ساعة/، ويتمركز المنخفض على خط عرض /5ر67 شرق/وخط طول /7ر11 درجة شمال/، ويبعد عن سواحل السلطنة حوالي 1550 كم.

وأوضح المركز أن خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه غرب شمال غرب، مع احتمال تعمقه إلى “منخفض مداري عميق” ثم إلى “عاصفة مدارية”، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

بينما أوضحت صورة للأقمار الإصطناعية الأمريكية أنه من المحتمل دخول الإعصار الى سواحل سلطنة عمان يوم الخميس أو الجمعة القادم، ما لم تخف سرعته ويموت قبل وصوله إلى سواحل السلطنة.

و تشير التوقعات إلى تطور الحالة المدارية في بحر العرب من منخفض مداري إلى منخفض مداري عميق خلال ال ١٢ ساعة القادمة و يبعد مركزه عن سواحل السلطنة ١٣٩٠ كيلو متر تقريبا و يتحرك بإتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

و أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن السعودية والإمارات سوف تتأثران بالمنخفض المداري في بحر العرب، وفقًا للمؤشرات الأولية.