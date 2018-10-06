الدبور – موقع ميدل إيست آي البريطاني قال في تقرير له أن الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي تم إختطافه فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في أسطنبول ومنع خطيبته من الدخول معه، إنه تعرض للإهانو والتعذيب فورا من قبل وفد أمني وصل من السعودية ويضم مسؤول كبير مقرب من ابن سلمان.

وقالت أن خاشقجي تعرض لتعذيب شديد قبل قتله وتقطيع جثته لأجزاء ومن ثم تم نقلها خارج مبنى القنصلية ووضعها في إحدى ضواحي إسطنبول.

وأفادت المصادر أن الوفد الأمني السعودي حسب تقارير الأمن التركي والمطارات قد غادر تركيا في نفس اليوم على متن طائرة خاصة بعد تصوير مشاهد التعذيب والقتل حسب طلب ابن سلمان نفسه.

وقد أكد مصدر كبير في الشرطة التركية، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعرض للتعذيب الوحشي قبل قتله في سفارة بلاده في إسطنبول.

ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية عن المصدر، قوله إن خاشقجي “تعرض للتعذيب الوحشي، وقتل وقطع لأجزاء. كل شيء تم تصويره على شريط فيديو لإثبات أن المهمة قد أنجزت، وتم إخراج الشريط من البلاد”.