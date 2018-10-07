الدبور – وزير الخارجية الأمريكي محبط من السعودية ومستاء جدا من تصرفات ابن سلمان وعدم تقديم الحكومة السعودية لتفسير مقنع لما جرى داخل القنصلية السعودية يوم إختفاء الكاتب جمال خاشقجي فور دخوله مبنى القنصلية في أسطنبول.

حيث قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن المسؤولين في الخارجية الأمريكية بدءا من وزير الخارجية مايك بومبيو، محبطون بسبب عدم وجود رد موضوعي سعودي على الاستفسارات الأمريكية رفيعة المستوى بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن تأكيد مقتل خاشقجي أو اختفائه على أيدي السعوديين، سيخلق موجة جديدة من الضغط في الكونغرس لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.

وأضافت أن تأكيد المسؤولية السعودية عن اختفاء خاشقجي، قد يعقد الجهود المبذولة لإطلاق تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي إذا قرر الكونغرس معاقبة الرياض، وإذا طالب الرأي العام في الولايات المتحدة بالرد.

وفي السياق ذاته، قال القيادي الجمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو، إنه إذا تأكد هذا التقرير الإخباري المزعج (عن خاشقجي)، يجب على الولايات المتحدة والعالم المتحضر أن يستجيب بقوة، وسأقوم بمراجعة جميع الخيارات في مجلس الشيوخ (بشأن التعامل مع السعودية)

كما قال القيادي الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تيم كين، إنه اتصل بالخارجية الأمريكية (بشأن خاشقجي). مضيفا أنه “يجب أن نعرف ما حصل فعلا وفرض عقوبات. استهداف الصحفيين يجب أن يتوقف”.