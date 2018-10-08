الدبور – إماراتي وبالمشاركة مع أخوته أراد أن يقدم مفاجاة لوالده، حيث طيره بواسطة بالونات في الهواء قبل أن يفقد السيطرة عليه ويطير بعيدا عنه.

حيث تم تداول فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي لشباب من الإمارات أرادوا اللعب مع الأب في عيد ميلاده، فجلس على كرسي مربوط ببالونات كثيرة ليطير في الهواء في رحلة ممتعة في بداية الامر.

ولكن حسب الفيديو الذي لسعه الدبور من وسائل التواصل الإجتماعي وتم تداوله بكثرة، حصل ما لم يتوقعه الأبناء.

فقد طارت طيارتهم الغبية عاليا ولم يتحكموا بها، حتى وصلت إلى سلطنة عمان، وكما قال من نشر الفيديو ولم يتم التأكد منه، وقع الأب على جبل في سلطنة عمان و أصيب بجروح بليغة.

وقال مغرد نشر الفيديو ما نصه:

“والله ياجماعه مش هزار ولا تهريج ده بجد وبحق وحقيقي للاسف.. شباب اماراتيين بيهزروا مع ابوهم … طيروه بالبالونات ومعرفوش ينزلوه .. فضل طاير طاير طااااير لحد ما وصل سلطنة عمان ولقوه شبه ميت “