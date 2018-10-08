الدبور – شمس الكويتية الفنانة المثيرة للجدل دائما بتصريحاتها الغريبة تارة وتارة أخرى بلبسها الفاضح الذي لا يتقبله المجتمع العربي وخصوصا المجتمع الكويتي المحافظ بطبعه.

الفنانة شمس ظهرت هذه المرة عارية كما وصفها متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أثارت صورتها وتعليقها على الصورة الكثير من الغضب لدى متابعيها ومنتقديها الكثر.

ولأن شمس تلقت العديد من الإنتقادات في الفترة الأخيرة على طريقة لبسها وحديثها ومهاجمتها المتكررة لرجال الدين وتسلطهم غير المبرر على الشعوب، نشرت صورة جديدة على حسابها على انستغرام تتحدى فيها جميع من إنتقدها.

وظهرت شمس في فرنسا مرتدية قميصا من الستان دون سروال ومعه حذاء رياضي، معلقة فيما لسع الدبور من حسابها:

“بدلًا من أكون عاقلة وأعاني من الدنيا أفضل أن أكون مجنونة لتعاني الدنيا مِني”.

وأثارت صورة شمس غضب عدد من متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل، مؤكدين أن ما تفعله لا يليق بأخلاق وعادات وتقاليد العرب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعمد فيها المغنية الكويتية الإثارة عن طريق ارتدائها لملابس مثيرة للجدل، بل تتعمد ذلك من أجل إبقاء أضواء الشهرة مسلطة عليها.