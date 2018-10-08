الدبور – كلمات قالها الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي، ربما كانت احد اهم الأسباب التي أدت لإغتياله بطريقة بشعه من قبل عصابات ابن سلمان الدب الداشر الامنية، في مقر قنصلية بلاده التي من المفروض ان تحميه.

لقاء كان مع جمال خاشقجي مع الإعلامي معتز مطر تم تداوله بشكل كبير في وسائل التواصل الإجتماعي، كشف فيه عن رد فعله عندما تمت دعوته للكتابة في الصحف السعودية للتطبيل للدب الداشر، بعد ان تم منعه قبل أكثر من عام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي لسعه الدبور، فقد أكد “خاشقجي” في لقاء له مع برنامج “مع معتز” الذي يقدمه الإعلامي المصري معتز مطر على قناة “الشرق”، بأن الأزمة القطرية حولت الكتاب السعوديين إلى “مهرجين في سيرك”، لا يتحدثون إلا بالاتهامات والإشاعات الباطلة والاكاذيب التي لا تليق بالكاتب الذي يحترم نفسه.

وقال:” أنا بإمكاني أن أكتب مقالة محترمة في انتقاد السياسة القطرية ولكن لن أحشوها بالكذب”.

jواوضح “خاشقجي” حينها عن موقفه حين تمت دعوته للعودة للكتابة بعد أن تم إيقافه بأمر من “ابن سلمان”، قائلا:” شعرت بالامتنان إني ممنوع من الكتابة، لكن عندما اتصل بي من يدعوني للعودة للكتابة وأنه حان الوقت لأن أعود للكتابة قلت الأفضل إني أنسحب”، وأكد بأن الهدف من دعوته هي من أجل “التطبيل” لـ”ابن سلمان” قائلا: “سوف يدعوني لحفلة أجيد الرقص فيها”.