الدبور – الإعصار المتوقع ان يضرب سواحل سلطنة عمان نتيجة الحالة المدارية في بحر العرب، يقترب أكثر و اكثر من سواحل السلطنة.

حيث أظهرت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المتعددة اليوم الأربعاء، تمركز العاصفة المدارية “لبان” وسط بحر العرب في اتجاه غرب/شمال غرب، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 50 إلى 55 عقدة ويبعد عن سواحل السلطنة وتحديداً ولاية صلالة، حوالي 700 كيلومترا، وتبعد السحب المصاحبة عن سواحل السلطنة 400كم.

وتواصل العاصفة المدارية “لبان” تحركها باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل اليمن والسلطنة واحتمال تعمقها لإعصار مداري خلال الساعات المقبلة.

وقال زاهر الشقصي خبير الأرصاد إن العاصفة المدارية لبان، تقترب جدا من تصنيف إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وقالت السلطات على المواطنين متابعة التوجيهات التي قد تصدر في أي لحظة في حالة تحول قوة الإعصار إلى درجة تستدعي إتخاذ إجراءات معينة.