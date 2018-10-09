الدبور – نشر الامن التركي عبر وسائل الإعلام التركية صور للمطلوبين ال 15 الذين دخلوا الأراضي التركية وذهبوا لمقر القنصلية في نفس توقيت ذهاب الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وغادر الوفد الامني السعودي الذي يعتقد إنه هو من عذب وقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده، وأخراجه بداخل سيارات تابعة للقنصلية منها سيارة ميني فان لم يعثر عليها حتى اللحظة وهي التي تعتبر حملت خاشقجي خارج مبنى القنصلية.

وأفادت بأن التالية أسماؤهم يعتقد تورطهم باغتيال خاشقجي وستطلبهم السلطات التركية للتحقيق معهم وهم:

1- مشعل البستاني

2- صلاح الطوبيجي

3- نايف العريفي

4- محمدالزهراني

5- منصور أبو حسين

6- خالد الطيبي

7- عبد العزيرالحوساوي

8- وليد الشهري

9- تركي الشهري

10- طاهر الحربي

11- ماهر المترب

12- فهد البلوي

13- بدر العتيبي

14- مصطفي المداني

15- سيف القحطاني