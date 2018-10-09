الدبور – دكتور تشريح كان من ضمن الوفد الامني الذي دحل تركيا يوم جريمة إختطاف وقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، ودخل القنصلية السعودية من ضمن ال 15 الذين حضروا وغادرو في نفس الوقت الى تركيا ومبنى القنصلية الذي تم به عملية الإغتيال.

وكانت السلطات التركية قد نشرت قائمة مطلوبين في قضية إغتيال خاشقجي، وهم وفد امني ضم ١٥ شخصا وكان من بينهم بعد التدقيق في الأسماء دكتور تشريح.

وكانت مهمة الدكتور على مايبدو تقطيع جثة المغدور والتأكد من موته بعد التخلص منه من ضمن المهمات التي وزعت على الوفد الذي نشرت أسمائهم السلطات التركية.

ومن ضمن الأسماء شخص يدعى صلاح الطبيقي وعند بحث الدبور عن اسمه إتضح إنه عقيد دكتور مدير الطب الشرعي بالأدلة الجنائية #السعودية ومتخصص في التشريح .

و كان من ضمن الفريق المتهم بـ #اغتيال_جمال_خاشقجي في القنصلية السعودية وهذا حسابه في تويتر @VELWYErtYVTc9cn يطابق اسمه أسم القائمة التي أعلنت عنها السلطات التركية.

وخيوط الجريمة المنظمة بدأت تتضح أكثر و أكثر، ويبدو غنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد، وخطط لها بطريقة شيطانية، وخصوصا بعد كشف السلطات الأمريكية عن مكالمات تمت بين الديوان الملكي والقنصلية لترتيب القبض على جمال خاشقجي كما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من مصادرها الخاصة.

وقد نشر الامن التركي عبر وسائل الإعلام التركية صور للمطلوبين ال 15 الذين دخلوا الأراضي التركية وذهبوا لمقر القنصلية في نفس توقيت ذهاب الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وغادر الوفد الامني السعودي الذي يعتقد إنه هو من عذب وقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده، وأخراجه بداخل سيارات تابعة للقنصلية منها سيارة ميني فان لم يعثر عليها حتى اللحظة وهي التي تعتبر حملت خاشقجي خارج مبنى القنصلية.

وأفادت بأن التالية أسماؤهم يعتقد تورطهم باغتيال خاشقجي وستطلبهم السلطات التركية للتحقيق معهم وهم:

1- مشعل البستاني

2- صلاح الطبيقي

3- نايف العريفي

4- محمدالزهراني

5- منصور أبو حسين

6- خالد الطيبي

7- عبد العزيرالحوساوي

8- وليد الشهري

9- تركي الشهري

10- طاهر الحربي

11- ماهر المترب

12- فهد البلوي

13- بدر العتيبي

14- مصطفي المداني

15- سيف القحطاني