الدبور – الام المثالية فيفي عبده الراقصة المصرية التي حصلت على تقدير الدولة كأفضل أم مثالية في مصر التي تضم أكثر من ٩٠ مليون.

هذه الام المثالية لنا تحمست زيادة عن اللزوم في مثاليتها كام وهجمت على الممثل السوري دريد لحام لتقبله قبله ساخنه على الهواء وأمام الجميع.

حيث انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الراقصة فيفي عبدو وهي تقدم باقة من الورود إلى النجم السوري دريد لحام بعد حصوله على جائزة التمثيل الكبرى بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 34، وتقبله امام الجميع على المسرح.

الفيديو نال تداولا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الام المثالية.