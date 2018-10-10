الدبور – الام المثالية فيفي عبده الراقصة المصرية التي حصلت على تقدير الدولة كأفضل أم مثالية في مصر التي تضم أكثر من ٩٠ مليون.
هذه الام المثالية لنا تحمست زيادة عن اللزوم في مثاليتها كام وهجمت على الممثل السوري دريد لحام لتقبله قبله ساخنه على الهواء وأمام الجميع.
حيث انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الراقصة فيفي عبدو وهي تقدم باقة من الورود إلى النجم السوري دريد لحام بعد حصوله على جائزة التمثيل الكبرى بحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 34، وتقبله امام الجميع على المسرح.
الفيديو نال تداولا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الام المثالية.
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"فيفي عبده" تفاجئ "دريد لحام" ب بوسة علي الهواء بعد تكريمه "مهرجان الاسكندرية السينمائي" 😱 #دريد_لحام #دريد #فيفي_عبدو #فيفي_عبده #فيفي #فوفه #مسلسلات_سورية #مهرجان_الاسكندرية_السينمائي #سوريا #كندا_حنا #سلافة_معمار #شكران_مرتجى #نورمان_اسعد #سامية_الجزائري #قصي_خولي #سلاف_فواخرجي #عبدالمنعم_عمايري #ديما_بياعة #مها_المصري #نادين_تحسين_بيك #شيرين_عبدالوهاب #مشاهير #اخبار_النجوم #محمد_رمضان #ياسمين_صبري #احلام #يسرا #منه_شلبي #منى_زكي #ahlamalshamsi @fifiabdouofficial
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