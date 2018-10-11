الدبور – صحافي من واشنطن تسبب لأمير سعودي بجلطة ثلاثية الأبعاد بسبب تغريدة رد فيها الصحافي على تغريدة الامير التي تهجم فيها عليه وعلى كل عربي مغترب، وكل من هجرهم نظامه الإستبدادي.

حيث قال الامير خالد بن عبد الله آل سعود في تغريدة لسعها الدبور من صفحته على تويتر مستغربا الحقد على وظنه المسالم الذي ينعم فيه أهله بالخيرات والتقطيع في السفارات ما نصه:

“ليش دائماَ المستعربين المشردين اللي هاربين من الجوع والتخلف والفقر والعنف في أوطانهم و متسدحين في الغرب بعد أن قبلوا رجولهم من أجل اللجوء عندهم هم أكثر ناس حاقدين علينا؟”

ليرد عليه الصحافي من واشنطن نظام المهداوي بتغريدة تسببت له بجلطة دماغية أزمته الفراش بعدها وخصوصا بعد كمية الردود التي تلقاها على تغريدته، حيث قال المهداوي في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“علشان جعلتم الأوطان مزرعة ومحرقة. ومن هم على شاكلتك يمثلون أقذر عائلة حكمت ولم يقتصر شرها على مواطنيها بل عاثت فساداً في العالم العربي والإسلامي”

وتوالت الردود من الذباب الإلكتروني دفاعا عن الامير، وكانت كل الردود متشابه في الشتيمة والإحتقار كالعادة، مع ان ابن سلمان طور مهاجمة الإعلاميين من شتائم على تويتر إلى تقطيع داخل السفارات والقنصليات، كما فعل مع الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي تم قتله وتقطيعه في سفارة بلده، التي من المفروض أسست لحماية المواطنين في الغربة لا تقطيعهم.