الدبور – عاجل ومهم، ابن سلمان أخيرا أنهى الجدل حول قضية إغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي ويقدم دليل بالفيديو يصور خاشقجي لحظة خروجه من مبتى القنصلية السعودية في إسطنبول.

فبعد ضغط دولي على الدب الداشر بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية حسب ما يدعي، إجتمع ولي العهد حسب مراسل الدبور من أسوار القصر الملكي، وحسب ما استطاع أن يلسع من اخبار، إجتمع مع طاقمه الفني الذي يضم صباب القهوة ورئيس الذباب الإلكتروني واستشار تركي آل الشيخ.

وانضم حسب مراسل الدبور شرطي مرور دبي ضاحي خلفان بإعتباره نابغة في الامن وتدبير القصص الخيالية وإكتشاف جرائم الموساد بعد وقوعها.

وخرجوا جميعا بفيديو تم عرضه على الرئيس الأمريكي الذي إقتنع به.

شاهد الفيديو الذي نر على نطاق واسع في وسائل التواصل الإجتماعي للحظة خروج خاشقجي من القنصلية السعودية: