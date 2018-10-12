الدبور – الإعلامي فيصل القاسم نشر على صفحته فيديو يبين معركة حامية الوطيس وقعت بين الرئيس التركي أردوغان و ولي عهد السعودية ابن سلمان.

المعركة التي لسعها الدبور كانت بسبب ما قام به ابن سلمان من جرائم متعددة يحاول التهرب منها.

وتوالت التعليقات المدافعة عن السعودية من قبل الذباب الإلكتروني ومهاجمة فيصل القاسم الإعلامي في قناة الجزيرة ومقدم برنامج الإتجاه المعاكس.

يذكر أن ابن سلمان هو من أمر بإغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، حيث ذهب هناك بناء على طلب موظف القنصلية في يوم معين و ساعة محددة مسبقا، حيث كان فريق أمني يضم ١٥ شخصا في القنصلية ينتظره.

ومن بين الوفد الأمني دكتور تشريح متخصص تطالب السلطات التركية بتسليمه لها مع ال ١٤ شخصا الباقيين المتهمين بعملية القتل والتعذيب.

شاهد الفيديو الذي حصل عليه الدبور من صفحة الإعلامي فيصل القاسم على موقع التغريد تويتر:

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