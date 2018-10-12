الدبور- إنتصر الرئيس الأمريكي ترامب في النهاية وحصل على قرار محكمة تركية بالإفراج عن القس الأمريكي الذي تتهمه تركيا بالتجسس والإنتماء لحركة إرهابية حاولت قلب نظام الحكم في تركيا.

وارتفعت الليرة التركية عقب قرار الإفراج عن القس أندرو برانسون ووصلت إلى مستوى عالي مقابل الدولار، وبهذا القرار يا ليرة ما دخلك شر، على غرار المثل القائل يا دار ما دخلك شر والمسامح كريم.

فقد أمرت محكمة تركية الجمعة برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي اتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بالتجسس ودعم منظمتين إرهابيتين.

جاء القرار بعد أن أوصى الادعاء العام برفع الإقامة الجبرية ومنع السفر عن القس الأميركي في انتظار محاكمته في الاستئناف.

وطلب الادعاء بسجن القس عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية”، كما ذكرت قناة “تي آر تي خبر” التركية.

وأفادت بعض التقارير أن المحكمة قضت بسجن القس ثلاث سنوات وشهرا و15 يوما، ولكن ما تزال أمامه فرصة استئناف هذا الحكم.

وبمجرد صدور قرار المحكمة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل بعودة “سريعة” للقس برانسون إلى الولايات المتحدة.

و قالت المصادر أن بعض شهود الإثبات تراجعوا عن اقوالهم أو غيروا في إفاداتهم.

وكان الادعاء العام طالب في جلسات سابقة بمعاقبة برونسون بالسَـجن 35 عاما، بتهمة المشاركة في ترتيب المحاولة الانقلابية عام 2016، والتستر بصفته الدينية لدعم جماعتين تعدهما تركيا إرهابيتين؛ هما جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني.

وقد تسببت محاكمة برونسون بأزمة سياسية كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا. وعلى إثر هذه الأزمة فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على تركيا أدت لانهيار سعر الليرة التركية أمام الدولار.

و ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس/آب قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأميركي أندرو برونسون، والتي أضرت بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرات للدولار بالتعاملات المبكرة اليوم مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرات أمس، عندما ربحت 3% بفعل التوقعات بالإفراج عن القس وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة اليوم.

وتسبب توتر العلاقات بين البلدين في تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار منتصف أغسطس/آب الماضي، ووصل إلى 7.240 ليرات للدولار بعد فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس.