الدبور – قام أحد المواطنين في سلطنة عمان بتصوير أول لحظات وصول إعصار لبان إلى السلطنة، رغم تحذير السلطات العمانية للمواطنين الإبتعاد عن الشواطئ و الاماكن التي ممكن ان يضربها الإعصار إذا وصل للمرحلة الثانية أو أكثر، خصوصا هذه الأيام حتى تنتهي الحالة المدارية من المنطقة.

فقد أظهر مقطع الفيديو بداية تأثير الحالة المدارية لبان على سلطنة عمان، حيث هطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وكانت الأرصاد العمانية قد حذرت من تطور الحالة المدارية لبان في بحر العرب لتصل إلى تصنيف إعصار مداري من الدرجة الثانية.

وأكدت إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب، على دائرة عرض 12.4 شمالًا وخط طول 60 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 55 عقدة ” 93 إلى 102 كم ” ويبعد عن سواحل السلطنة – مدينة صلالة – حوالي 830 كم.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان التنبيه الاول لآخر تطورات الاعصار المداري لبان في بحر العرب.

هذا، واهابت الهيئة العامة للطيران المدني العماني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الاودية والإبتعاد عن الماكن المنخفضة، كما تُهيب الهيئة بعدم ارتياد البحر في هذه الفترة ومتابعة التقارير الجوية الصادرة عنها.