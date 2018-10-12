الدبور – صحيفة سعودية ومن ضمن سياسة ابن سلمان في مهاجمة أي شي في أي مكان وبدون سبب مقنع ولا منطقي، دأبت على مهاجمة اللاعب المصري محمد صلاح في كل مناسبة، تماما كما تهاجم قطر حتى في إستيرادها لحليب البقر التركي، ووصفاه وقتها بأنه غير ملائلم لمعدة القطري كحليب بقر السعودية.

وبقر السعودية لها مميزات طبعا ونشاهدهم يوميا في وسائل الإعلام.

حيث زعمت صحيفة “عكاظ” السعودية الناطقة باسم ابن سلمان، أن اللاعب المصري نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، استعان بالسحر والشعوذة ليصبح نجما. وأرجعت الصحيفة هذه المعلومات إلى “اتهامات من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي” دون تقديم أي دليل على ذلك.

وتساءلت الصحيفة في خبرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني “محمد صلاح.. هل استعان بالسحر ليصبح نجماً؟”.

وأضافت أنه ووفقا لـ”متداولي وسائل التواصل الاجتماعي” فإن تألق صلاح في الموسم الماضي يعود للجوئه لدجال، وأن مستواه قد تراجع هذه الموسم لابتعاده عن هذا الدجال الذي طالبه بمزيد من الأموال وهو ما دفع الفرعون المصري إلى التخلي عنه.

وبما ان للسحر هذا المفعول القوي لماذا لم تنصح الصحيفة المحترمة ولي نعمتها ولي عهد السعودية ابن سلمان الدب الداشر بإستعمال السحر و الشعوذة لقتل الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي بدل إرسال وفد يضم ١٥ شخصا وتحمل كل هذه التكاليف والمشاكل التي وضع نفسه فيها.

أليس السحر القادر على صناعة لاعب محترف قادر أيضا على قتل كاتب محترف؟ أم أن الداشر أراد تقطيع جسد الكاتب وسحرته لم يقدروا على هذا من بعد.