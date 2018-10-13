الدبور – إعصار “لبان” أو الحالة المدارية لبان وصلت إلى محافظة المهرة اليمنية، بدأت بهطول أمطار على المحافظة مع بعض الرياح القوية نوعا ما.

حيث شهدت محافظة المهرة، شرقي اليمن السبت، هطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع إجراءات وتدابير للسلطات المحلية لمواجهة العاصفة المدارية لبان التي يتوقع أن تضرب سواحل اليمن الشرقية.

يوضح رئيس إحدى فرق الطوارئ والإغاثة في المهرة، أحمد بامخرمه، أنّ الأمطار استمرت لأكثر من ساعة من الوقت قبل أن تتوقف وتستقر الأحوال الجوية. يضيف أنّ “السلطات المحلية أنشأت غرفة طوارئ قبل أيام وألّفت فرق إنقاذ وزّعتها على مديريات سيحوت والمسيلة وحات وحوف والغيظة. كذلك منعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر، في حين عمدت فرق الإنقاذ إلى تنظيف مجاري السيول وتوعية المواطنين من مخاطر العاصفة”.

في سياق متصل، يتحدّث محمد عبد الله، وهو من سكّان جزيرة سقطرى، عن “تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، اليوم، منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر. أمّا الآن فالاجواء مستقرة”. ويشير إلى أنّ “السلطات المحلية في المحافظة قامت بالإجراءات والتدابير اللازمة للحدّ من الأضرار المحتملة للعاصفة، من خلال توعية المواطنين، لا سيّما الصيادين، وتجهيز أماكن لإيواء المتضررين والنازحين، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الإغاثية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن قد توقّع هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متوسطة متفرقة على سواحل المهرة. وأفاد في نشرة تحذيرية، أمس الجمعة، بأنّ “العاصفة الإعصارية لبان” تراجعت حدّتها إلى عاصفة شديدة وصارت أكثر بطئاً بسرعة كيلومترَين اثنَين في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة جداً حول مركزها.