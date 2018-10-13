الدبور – نشرت الصحافية في قناة الجزيرة من واشنطن وجد وقفي، ملخص لما نشرته صحيفة واشنطن بوست العريقة عن تعريف للمدعو سعود القحطاني المقرب من ابن سلمان وذراعه القذرة في تنفيذ جميع الأعمال القذرة بالنيابة عنه.

وسعود القحطاني المعروف بصباب القهوة لأن هذه هي كانت وظيفته قبل أن يعجب به ابن سلمان ويرفعه الى مقام أفضل ولكن في نفس مجال عمله، هو أيضا يعرف برئيس الذباب الإلكتروني وصاحب أفكار مهاجمة وشتم كل قلم وكل شخصية تقف ضد ابن سلمان.

حيث قالت وجد وقفي في تغريدة إطلع عليها الدبور في ترحاله وتنقلاته أن واشنطن بوست وصفت القحطاني بزعيم الأخبار الزائفة، حيث قالت في تغريدتها ما نصه:

“واشنطن بوست تُعرف قراءها الأميريكيين على سعود القحطاني هكذا:

•حاول استدراج # جمال_خاشقجي الى السعودية بأكثر من اتصال.

•زعيم الأخبار الزائفة

•يدير جيش من الحسابات الآلية trolls

•يضع الناس على لائحة سوداء

•نكرة عند الغرب

• أعلى المسؤولين السعوديين صوتاً

•خادم عند MBS •زئبقي”

وكان هذا إختصار لمقال تعريفي عن هذه الشخصية لمعرفة كيف تجري الامور في السعودية، وكيف أن ابن سلمان له يد في ما حصل للكاتب جمال خاشقجي، المقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.