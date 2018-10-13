الدبور – النمس الممثل السوري مصطفى الخاني والذي إشتهر في مسلسل باب الحارة عندما قدم دور النمس الذي أجاده جدا، زار سلطنة عمان مع مجموعة من الممثلين السوريين، ضمت الممثل أسعد فضة والممثلة منى واصف.

النمس نشر على حسابه على موقع تويتر عدة تغريدات منها تغريدة يشكر فيها سفير سوريا في سلطنة عمان بسام الخطيب الذي إستقبلهم في منزله في العاصمة العمانية.

ونشر صورة جمعته مع أسعد فضة ومنى واصف مع السيد فاتك بن فهر آل سعيد أمين عام وزارة التراث والثقافة في سلطنة عُمان.

ونشر النمس فيديو له وهو يقوم بالمساعدة في عمل أكلة شعبية من سلطنة عمان يطلق عليها “العرسي” ولأن السلطنة بلد العجائب، فطريقة عمل الأكلة يحتاج للصبر و القوة والجلد والفن في تحضيرها.

وقال النمس على صفحته في تغريدة لسعها الدبور من صفحته ما نصه:

“العرسي :أكلة من تراث سلطنة عُمان (حصرا من خاروف صغير بعمر شهرين كي يكون طري اللحم) تطبخ اللحمة بعد أن تلف بقصدير وتوضع لفترة طويلة على الجمر وتدفن تحت الرمل الى أن ينفصل اللحم عن العظم، وتوضع مع الرز والملح ويتم دقها حصرا في طنجرة من النحاس الى أن تصبح مثل الزبدة وهلا والله “

وفي الفيديو الذي نشره بين كيف أصبح يمشي بعزة ورجولة بعد أكلة العرسي، وهو مشهد من مسلسل باب الحارة الشهير.