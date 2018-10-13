الدبور – بعيدا عن الدب الداشر وعشقه للقتل والقمع، نشرت هيفاء وهبي المثيرة للجدل صورة جديدة لها و أظهرت فيها أفضل جزء منها كما قالت على موقع إنستاغرام للتواصل الإجتماعي.

الصورة أثارت متابعيها وكالعادة أشعلت قنبلة بين معجبيها.

حيث نشرت اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستاغرام” صورة تجمعها مع شقيقتها عليا، وعلّقت عليها قائلة كما لسع الدبور:

“من دون اﻷﺧﺖ: ﻛﻞ ﺷﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻟﻮنه، ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺧﺖ القائمة طويلة: ﻋﺸﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮ، أحاديث سخيفة وضحكات، تسوق مجنون، شجارات ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ”.

وتابعت بالقول: “إنها شقيقتي، وهي أفضل جزء منّي”.

الصورة التقطت في أحد المحال التجارية وسط بيروت، وقد لاقت إعجاب عشرات الآلاف من متابعي النجمة اللبنانية.

يا ترى هل هناك جزء نظيف لدى الدب الداشر؟