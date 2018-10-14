الدبور – أحرج شاهين السليطي المذيعة في قناة العربية منتهى الرمحي عندما وصلها الامر هي أيضا الدفاع عن ما أسموه الهجمة الشرسة على ابن سلمان لإغتياله كاتب سعودي داخل قنصلية بلاده.
ولم تعرف الرمحي الرد على تعليق شاهين السليطي الذي سلطها برده على تغريدة الدفاع الهبلة التي كتبتها حسب الأوامر بدون وعي.
وقالت الرمحي في تغريدتها ما نصه:
“إذا أضريتم
#السعودية ما الذي ستستفيدونه ؟ إذا روجتم لشائعات وإدعاءات تمس #السعودية هل تهزمون إسرائيل ؟ #السعودية كانت وما زالت وستبقى .فلتهنأ إيران واسرائيل بكم يا من تتمنون الشر #للسعودية وتعملون على خراب الدول العربية .”
ليرد عليها السليطي ويسلطها بقوله ما نصه:
“السعودية هانئة بإسرائيل يا استاذة
@muntaharamahi وفِي طريقها للهناء بايران الشريفة وحزب الله كما غرد اليوم رئيسك في العربية السعودي @TurkiAldakhil واعتقد لو استمرت الضغوط الدولية على السعودية سوف يهنأ ويستعين بالقاعدة وداعش”
الأمر الذي أحرجها مع رئيسها في القناة، ولم تستطع الرد.
وأثارت تغريدتها أيضا الكثير من الردود من نشطاء تويتر، الدبور لسع بعض الردود التي لسعتها في جبينها:
- هل من يطالب بمعرفة مصير صحافي دخل قنصلية بلده ولم يخرج يضر بهذا البلد؟؟ كنتِ نجمة العربية التي ننتظرها كل ليلة لتسحق إعلام الأسد ببرنامجها… ما الذي حل بكِ؟؟ لماذا تصرون تشويه صورتكم في أذهاننا؟؟ اللهم لا تفتنّا
- من اضرت دوله صديقه مجاوره وحاولة غزوها من حجزت امراء في الفنادق من سجنت علماء وناشطات قاده ان تفعل اكثر من ذلك نحن لا نتجنى على احد ولكن ننشر الحقيقه ولا نصنعها
- الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا هم من الجماعات الإرهابية يطالبونكم بالكشف عن مواطن سعودي ، قطر إيش دخلها ، هذا إيش نسميه ؟ وين خاشقجي ؟ المفروض أنتم تبحثون عنه ، تطالبون بالكشف عن مكانه . انتم ما تشوفون وسائل الإعلام العالمية !!
- نظرية المؤامرة الاخوانية الاردغانية التي يتحجج بها اغلب السعوديين مع الأسف لا يمكن تطبيقها على ما حصل مؤخرا كنا نتمنا ان يكون خاشقجي حيا او مختطفا كما تمنينا ان تشتغل كامرات القنصلية و ان نراه يخرج و ينتهي الموضوع نهائيا لكن للأسف كل الدلائل تشير انه قطع
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