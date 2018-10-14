الدبور – أحرج شاهين السليطي المذيعة في قناة العربية منتهى الرمحي عندما وصلها الامر هي أيضا الدفاع عن ما أسموه الهجمة الشرسة على ابن سلمان لإغتياله كاتب سعودي داخل قنصلية بلاده.

ولم تعرف الرمحي الرد على تعليق شاهين السليطي الذي سلطها برده على تغريدة الدفاع الهبلة التي كتبتها حسب الأوامر بدون وعي.

وقالت الرمحي في تغريدتها ما نصه:

“إذا أضريتم # السعودية ما الذي ستستفيدونه ؟ إذا روجتم لشائعات وإدعاءات تمس # السعودية هل تهزمون إسرائيل ؟ # السعودية كانت وما زالت وستبقى .فلتهنأ إيران واسرائيل بكم يا من تتمنون الشر # للسعودية وتعملون على خراب الدول العربية .”

ليرد عليها السليطي ويسلطها بقوله ما نصه:

“السعودية هانئة بإسرائيل يا استاذة @ muntaharamahi وفِي طريقها للهناء بايران الشريفة وحزب الله كما غرد اليوم رئيسك في العربية السعودي @ TurkiAldakhil واعتقد لو استمرت الضغوط الدولية على السعودية سوف يهنأ ويستعين بالقاعدة وداعش”

الأمر الذي أحرجها مع رئيسها في القناة، ولم تستطع الرد.

وأثارت تغريدتها أيضا الكثير من الردود من نشطاء تويتر، الدبور لسع بعض الردود التي لسعتها في جبينها: